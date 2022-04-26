В Москве началась подготовка к завершению отопительного сезона

В Москве начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, решение об окончании отопительного сезона принимается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.

От отопления отключат свыше 74 тысяч зданий, среди которых – более 34 тысяч жилых домов. Сначала подачу тепла отключат в промышленных и административных объектах, а после – в жилых домах, школах, детсадах и больницах. После этого тепловые сети начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.