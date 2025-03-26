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26 марта, 15:30

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В Московском регионе клещи проснулись раньше обычного

В Московском регионе клещи проснулись раньше обычного

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В Московском регионе из-за аномально теплой зимы клещи активизировались раньше обычного. Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы защититься от опасных заболеваний.

По словам экспертов, при укусе важно как можно быстрее и осторожно удалить клеща, сохранив его для анализа в лаборатории. Если будет выявлен вирус или бактерия, необходимо срочно обратиться к врачу.

Специалисты советуют носить одежду с длинными рукавами, закрытую обувь и головной убор, а также избегать высокой травы. После прогулки нужно осматривать себя и питомцев – паразиты могут скрываться в складках одежды, за ушами и в шерсти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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