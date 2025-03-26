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26 марта, 07:45

Город

Ландыш майский восстановил свою численность в Москве

Ландыш майский восстановил свою численность в Москве

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Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы. Растение восстановило свою численность, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Как говорят экологи, ландыши росли в Московском регионе повсеместно, но в конце прошлого века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше, поэтому их включили в Красную книгу. Призыв к жителям не собирать дикорастущие цветы помог растению восстановиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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