Ландыш майский восстановил свою численность в Москве

Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы. Растение восстановило свою численность, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Как говорят экологи, ландыши росли в Московском регионе повсеместно, но в конце прошлого века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше, поэтому их включили в Красную книгу. Призыв к жителям не собирать дикорастущие цветы помог растению восстановиться.

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