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26 марта, 19:30

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В Москве усилен контроль за тоннелями и набережными в связи с половодьем

В Москве усилен контроль за тоннелями и набережными в связи с половодьем

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В столичном регионе началась активная фаза половодья. Снег тает, и в водохранилищах постепенно поднимается уровень воды. Как объяснил заммэра Петр Бирюков, данный процесс идет без подтопления территорий. Ежедневный прирост уровня воды в столичных гидросистемах составляет от 20 до 60 сантиметров. Городские службы усиленно следят за состоянием тоннелей, причалов и набережных.

Усиленно работают и столичные энергетики. Они подготовили более 300 объектов электроснабжения к обслуживанию во время половодья. Помимо этого, предусмотрено около 200 передвижных дизельных генераторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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