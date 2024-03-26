Москвичам рассказали, как Царицынский рынок станет частью городского вокзала

Царицынский рынок, который открылся после реконструкции в октябре 2023 года, стал одним из самых современных и востребованных мест в столице. Ежедневно покупки там совершают около четырех тысяч человек, большинство из них – пассажиры метро и МЦД-2, станции которых находятся рядом.

Стало известно, что торговая площадка станет частью будущего городского вокзала. Как будет выглядеть измененная территория?

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