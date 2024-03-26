Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

26 марта, 14:15

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Торговые центры Crocus Group возобновили работу

Торговые центры Crocus Group возобновили работу

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Торгово-развлекательные центры Vegas, принадлежащие Crocus Group, снова открылись для посетителей. Среди них – "Вегас Крокус Сити", "Вегас Кунцево" и "Вегас Каширское". Компании также принадлежит и "Крокус Сити Холл", где 22 марта произошел теракт.

Вечером 22 марта четверо мужчин открыли огонь по посетителям концертного зала, а затем подожгли здание. По данным на 26 марта, общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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