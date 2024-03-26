Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала, как получить статус многодетной семьи

Портал mos.ru избавил москвичей от бюрократии и облегчил процедуру получения статуса многодетной семьи. Теперь, по словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, горожанам достаточно отправить заявку с указанием сведений о родителях и детях. После чего они получают ответ "вашей семье назначен статус многодетной семьи".

В дальнейшем для оформления городских льгот, выплат, пособий и использования городских парковок москвичам больше ничего не понадобится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.