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26 марта, 13:15

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Активная фаза половодья стартовала в водоемах Москвы

Активная фаза половодья стартовала в водоемах Москвы

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В столичном регионе началась активная фаза половодья. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, из-за таяния снега в водохранилищах постепенно поднимается уровень. Его ежедневный прирост составляет от 20 до 60 сантиметров.

По словам специалистов, процесс подъема воды идет плавно, что позволяет избежать подтопления и сформировать необходимый запас для водоснабжения Москвы и ряда городов области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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