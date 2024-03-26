Активная фаза половодья стартовала в водоемах Москвы

В столичном регионе началась активная фаза половодья. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, из-за таяния снега в водохранилищах постепенно поднимается уровень. Его ежедневный прирост составляет от 20 до 60 сантиметров.

По словам специалистов, процесс подъема воды идет плавно, что позволяет избежать подтопления и сформировать необходимый запас для водоснабжения Москвы и ряда городов области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.