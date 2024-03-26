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26 марта, 12:45

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Царицынский рынок станет частью городского вокзала в Москве

Царицынский рынок станет частью городского вокзала в Москве

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Царицынский рынок, который открылся после реконструкции в октябре 2023 года, стал одним из самых востребованных в столице. Ежедневно покупки там совершают порядка четырех тысяч человек, большинство из них – пассажиры метро и МЦД-2, станции которых находятся рядом.

Стало известно, что торговая площадка станет частью будущего городского вокзала. Новый вокзал объединит станцию метро "Царицыно" и МЦД -2. В этом районе уже организованы перехватывающие парковки и отремонтировали подуличный переход.

Подробнее о том, что о переменах говорят жители столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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