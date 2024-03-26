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26 марта, 11:30

Город

Новые указатели с QR-кодами появятся на улицах столицы в ближайшее время

Новые указатели с QR-кодами появятся на улицах столицы в ближайшее время

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В скором времени на столичных улицах установят 27 табличек с QR-кодами на сине-белом поле, которые будут указывать путь к местам, связанным с российскими деятелями культуры. Например, по ним можно будет дойти до памятников Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Арбате, Достоевскому, Толстому, Чехову и многим другим.

При переходе по QR-коду москвичи и гости столицы смогут получить справочную информацию о городских достопримечательностях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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