Новые указатели с QR-кодами появятся на улицах столицы в ближайшее время

В скором времени на столичных улицах установят 27 табличек с QR-кодами на сине-белом поле, которые будут указывать путь к местам, связанным с российскими деятелями культуры. Например, по ним можно будет дойти до памятников Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Арбате, Достоевскому, Толстому, Чехову и многим другим.

При переходе по QR-коду москвичи и гости столицы смогут получить справочную информацию о городских достопримечательностях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.