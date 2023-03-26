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Новая поликлиника откроется в Молжаниновском районе в ибне

Новая поликлиника откроется в Молжаниновском районе в ибне

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В этот раз горожане узнали о новой поликлинике в Молжаниновском районе. Пятиэтажное здание районной поликлиники на Синявинской улице станет первым подобным медучреждением в этом районе. Пока врачи принимают пациентов в нескольких кабинетах, которые располагаются на первых этажах жилых домов.

Новая Поликлиника для пациентов откроется уже в июне. В ней будут принимать и взрослых, и детей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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