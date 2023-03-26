Восьмой флагманский МФЦ заработал на западе Москвы

Восьмой флагманский центр госуслуг появился в Москве. Теперь в одном месте собраны разные ведомства, в том числе, полиция.

В новом центре есть пункт, где можно проверить свое здоровье. Восьмой МФЦ находится в торговом центре "Кунцево Плаза". Этот офис способен принимать до 3 тысяч человек в сутки. В центре можно сделать все необходимое: от постановки на учет автомобиля до регистрации брака. Специалисты готовы предоставить посетителям почти 300 различных госуслуг.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

