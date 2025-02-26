В Москве вырос спрос на квартиры в новостройках, расположенных рядом с ТПУ

В Москве существенно увеличился спрос на квартиры в новостройках, расположенных рядом с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Они объединяют вокруг себя не только жилой сектор, но и экономический, облегчая транспортную доступность.

Как развитие транспортных узлов делает жизнь москвичей комфортнее? Какие районы называют районами будущего? Что там с ценами на жилье?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.