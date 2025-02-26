Москву осветят более 80 тысяч умных фонарей до конца 2025 года

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Более 80 тысяч умных фонарей установят в Москве до конца года. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Кроме того, портал "Активный гражданин" запустил голосование по выбору имени для альпаки из Московского зоопарка.