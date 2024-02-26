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26 февраля, 23:55

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Специалисты начали реконструкцию кинотеатра "Ударник" в Москве

Специалисты начали реконструкцию кинотеатра "Ударник" в Москве

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Строители приступили к восстановлению кинотеатра "Ударник" на улице Серафимовича в Москве.

По словам специалистов, здание в стиле конструктивизма неофициально считалось главным кинотеатром советской России тех лет. В ходе реконструкции планируется, что в здание вернут раздвижной потолок. Также реставраторы восстановят фасады, обновят окна и двери и устроят отделку.

Работы планируется завершить к 2027 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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