Специалисты начали реконструкцию кинотеатра "Ударник" в Москве

Строители приступили к восстановлению кинотеатра "Ударник" на улице Серафимовича в Москве.

По словам специалистов, здание в стиле конструктивизма неофициально считалось главным кинотеатром советской России тех лет. В ходе реконструкции планируется, что в здание вернут раздвижной потолок. Также реставраторы восстановят фасады, обновят окна и двери и устроят отделку.

Работы планируется завершить к 2027 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.