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26 февраля, 08:30

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Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 26 февраля

Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 26 февраля

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Столичный департамент транспорта оценил ситуацию на дорогах 26 февраля. Наиболее свободными будут проспект Багратиона и МСД, однако на МКАД возможны затруднения из-за ремонта с 29-го по 32-й километр.

Также в Дептрансе напомнили о важности соблюдения дистанции и других правилах безопасного вождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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