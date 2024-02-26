26 февраля, 08:30Город
Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 26 февраля
Столичный департамент транспорта оценил ситуацию на дорогах 26 февраля. Наиболее свободными будут проспект Багратиона и МСД, однако на МКАД возможны затруднения из-за ремонта с 29-го по 32-й километр.
Также в Дептрансе напомнили о важности соблюдения дистанции и других правилах безопасного вождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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