26 февраля, 07:15Город
Фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" пройдет на выставке-форуме "Россия"
В пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" можно будет узнать, как открыть свое дело и правильно выбрать сферу для развития. Во вторник, 27 февраля, на ВДНХ пройдет фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес", где выступят женщины-предприниматели, среди них – основатели стартапов, а также участники финала программы "Мама-предприниматель".
Кроме того, для посетителей фестиваля подготовили развлекательную программу, бизнес-игры, викторины и различные мастер-классы. Вход свободный, начало – в 12:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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