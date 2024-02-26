Фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" пройдет на выставке-форуме "Россия"

В пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" можно будет узнать, как открыть свое дело и правильно выбрать сферу для развития. Во вторник, 27 февраля, на ВДНХ пройдет фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес", где выступят женщины-предприниматели, среди них – основатели стартапов, а также участники финала программы "Мама-предприниматель".

Кроме того, для посетителей фестиваля подготовили развлекательную программу, бизнес-игры, викторины и различные мастер-классы. Вход свободный, начало – в 12:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.