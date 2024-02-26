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Новости

26 февраля, 07:15

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Движение транспорта ограничили по Большой Якиманке с 26 февраля

Движение транспорта ограничили по Большой Якиманке с 26 февраля

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На улице Большая Якиманка с 26 февраля будут действовать ограничения движения. Они связаны с проведением демонтажных работ. На участке от домов № 2–4 до Якиманской набережной до 30 сентября закрыта одна полоса движения. Кроме того, там недоступна парковка.

Также 26 февраля начинается ремонт эскалаторов на станции метро "Каширская". Ограничения будут действовать до 1 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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