Движение транспорта ограничили по Большой Якиманке с 26 февраля

На улице Большая Якиманка с 26 февраля будут действовать ограничения движения. Они связаны с проведением демонтажных работ. На участке от домов № 2–4 до Якиманской набережной до 30 сентября закрыта одна полоса движения. Кроме того, там недоступна парковка.

Также 26 февраля начинается ремонт эскалаторов на станции метро "Каширская". Ограничения будут действовать до 1 марта.

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