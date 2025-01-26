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26 января, 21:30

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Благотворительная акция прошла на ГУМ-катке на Красной площади

Благотворительная акция прошла на ГУМ-катке на Красной площади

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В центре Москвы на ГУМ-катке прошла благотворительная акция "Волшебный каток". Ее уже в шестой раз проводит фонд "Жизнь в Движении", который помогает детям с ограниченными физическими возможностями.

На Красной площади на коньках катались паралимпийские чемпионы России, известные артисты и спортсмены. На лед они вышли вместе с подопечными фонда из разных регионов.

В прошлом году фонд "Жизнь в Движении" отметил 10-летний юбилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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