Благотворительная акция прошла на ГУМ-катке на Красной площади

В центре Москвы на ГУМ-катке прошла благотворительная акция "Волшебный каток". Ее уже в шестой раз проводит фонд "Жизнь в Движении", который помогает детям с ограниченными физическими возможностями.

На Красной площади на коньках катались паралимпийские чемпионы России, известные артисты и спортсмены. На лед они вышли вместе с подопечными фонда из разных регионов.

В прошлом году фонд "Жизнь в Движении" отметил 10-летний юбилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.