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26 января, 14:30

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Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля китайского Нового года

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля китайского Нового года

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В день открытия фестиваля "Китайский Новый год" 28 января состоится масштабное шествие с символами уходящего и нового годов – драконом и змеей, а также костюмированных участников.

Кроме того, как рассказал представитель оргкомитета городских фестивалей "Московские сезоны" Павел Гусев, в дни празднования китайского Нового года жители и гости столицы смогут попробовать национальные блюда Поднебесной. Среди них – утка по-пекински, пельмени дзи бяо дзы, лапша долголетия, спринг-роллы, гонконгские вафли и десерт "жареное молоко". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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