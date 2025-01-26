Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля китайского Нового года

В день открытия фестиваля "Китайский Новый год" 28 января состоится масштабное шествие с символами уходящего и нового годов – драконом и змеей, а также костюмированных участников.

Кроме того, как рассказал представитель оргкомитета городских фестивалей "Московские сезоны" Павел Гусев, в дни празднования китайского Нового года жители и гости столицы смогут попробовать национальные блюда Поднебесной. Среди них – утка по-пекински, пельмени дзи бяо дзы, лапша долголетия, спринг-роллы, гонконгские вафли и десерт "жареное молоко". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.