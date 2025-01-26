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26 января, 07:45

Город

Символы, отсылающие к масонским ложам, украшают столичную архитектуру

Символы, отсылающие к масонским ложам, украшают столичную архитектуру

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На московских зданиях можно встретить необычные символы, о чьей принадлежности к масонским ложам складываются городские легенды. Например, особняк Зинаиды Морозовой в центре Москвы украшен головами химер.

Кроме того, на воротах здания в Армянском переулке изображены циркуль и наугольник. По одной из версий, в масонстве они символизируют Великого архитектора вселенной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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