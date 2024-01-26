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Новости

26 января, 22:00

Город

Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По программе реновации более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк. Это информация департамента градостроительной политики Москвы.

Количество электробусов в Москве до конца 2024 года вырастет более чем в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин.

Более 15 000 фонарей установили во дворах Москвы в прошлом году. Это информация заммэра Петра Бирюкова.

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