Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По программе реновации более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк. Это информация департамента градостроительной политики Москвы.

Количество электробусов в Москве до конца 2024 года вырастет более чем в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин.

Более 15 000 фонарей установили во дворах Москвы в прошлом году. Это информация заммэра Петра Бирюкова.