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26 января, 18:30

Город

Новости часа: незаконное строительство пресекли в Пресненском районе

Новости часа: незаконное строительство пресекли в Пресненском районе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство в Пресненском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк по программе реновации. Это данные департамента градостроительной политики.

Москва в 2023 году выделила около шести гектаров земли для строительства коммерческих и социальных объектов на западе города. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

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