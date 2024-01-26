Новости часа: незаконное строительство пресекли в Пресненском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство в Пресненском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк по программе реновации. Это данные департамента градостроительной политики.

Москва в 2023 году выделила около шести гектаров земли для строительства коммерческих и социальных объектов на западе города. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.