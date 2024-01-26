Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 18:00

Город

Москвичам рассказали о памятных акциях в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Москвичам рассказали о памятных акциях в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

"Актуальный репортаж": около 4 тыс лифтов установили в Москве в 2023 году

В столице реконструируют набережную Южного речного порта

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Водители свыше 260 тыс раз оплатили проезд по проспекту Багратиона через приложение

Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша учится кувыркаться

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Редкие каменные блоки с надписями XVI века покажут в "Коломенском"

В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Москве запланированы памятные акции в Александровском саду и в мемориальном комплексе "Площадь Мужества" в парке "Измайлово".

В пятницу, 26 января, в концертном зале правительства Москвы на Новом Арбате состоялось выступление для жителей блокадного Ленинграда и их родственников, которые проживают в столице. На концерт также пригласили ветеранов боевых действий и кадетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика