Москвичам рассказали о памятных акциях в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Москве запланированы памятные акции в Александровском саду и в мемориальном комплексе "Площадь Мужества" в парке "Измайлово".

В пятницу, 26 января, в концертном зале правительства Москвы на Новом Арбате состоялось выступление для жителей блокадного Ленинграда и их родственников, которые проживают в столице. На концерт также пригласили ветеранов боевых действий и кадетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.