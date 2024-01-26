Водители оплатили проезд по проспекту Багратиона более 260 тыс раз с сентября 2023 года

Москвичи оплатили проезд по проспекту Багратиона более 260 тысяч раз. Для этого использовали приложение "Парковки России", рассказали в Дептрансе. В этом приложении водители могут оплатить не только стоянки, но и проезд по платным дорогам.

Движение по проспекту Багратиона запустили в сентябре 2023 года. Благодаря его открытию удалось разгрузить ключевые магистрали на западе столицы – Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.