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26 января, 12:45

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Водители оплатили проезд по проспекту Багратиона более 260 тыс раз с сентября 2023 года

Водители оплатили проезд по проспекту Багратиона более 260 тыс раз с сентября 2023 года

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Москвичи оплатили проезд по проспекту Багратиона более 260 тыс раз

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Москвичи оплатили проезд по проспекту Багратиона более 260 тысяч раз. Для этого использовали приложение "Парковки России", рассказали в Дептрансе. В этом приложении водители могут оплатить не только стоянки, но и проезд по платным дорогам.

Движение по проспекту Багратиона запустили в сентябре 2023 года. Благодаря его открытию удалось разгрузить ключевые магистрали на западе столицы – Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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