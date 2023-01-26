Более 6,5 млн кв м жилья построили в Москве в 2022 году

Более 6,5 миллиона квадратных метров жилья построили в Москве в 2022 году, это на 40% больше, чем планировали. Как строительная отрасль работает в нынешних экономических условиях, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на 2023 год в бюджете департаментом строительства заложено 950 миллиардов рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Как отметил заммэра, это говорит об увеличении объемов ввода недвижимости в городе.

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