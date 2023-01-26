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26 января, 15:00

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В Москве построили 118 православных храмов с 2010 года

В Москве построили 118 православных храмов с 2010 года

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Более 90 православных храмов проектируется и строится в столице. Об этом сообщил куратор по строительству православных церквей Владимир Ресин.

Он отметил, что главная задача на 2023 год – начать строить по 1–2 храма в каждой префектуре Москвы и столько же сдать в эксплуатацию. Так, в инновационном районе Тушино к лету планируется торжественное открытие церкви святого князя Владимира.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году. Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Всего с 2010 года в Москве возведено 118 храмов, из них 109 введено в эксплуатацию, еще семь комплексов ожидают ввода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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