Загрутдинов назвал основные задачи по развитию дорожной сети в 2023 году

В 2022 году в Москве ввели 92 километра дорог, 25 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. О планах по развитию дорожной сети в 2023 году рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он заявил, что в данный момент основная задача – достроить МСД в южной его части. Кроме того, также планируется его продолжение на территории ТиНАО. Это будет трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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