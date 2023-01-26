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В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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1 миллион квадратных метров жилья построено в рамках программы реновации в столице в 2022 году. Проект реализуется во всех округах столицы на данный момент. О планах на 2023–2025 годы рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он сообщил, что планируется ввести в эксплуатацию около одного миллиона 200 тысяч квадратных метров столичного жилья в 2023 году. По словам руководителя департамента, в работе находится порядка 400 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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