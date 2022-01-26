В Москве заледенела Останкинская башня. Она покрыта коркой льда до самого шпиля.

Больше всего инея – на верхних этажах. А на окнах появились изящные узоры. Все это произошло из-за низкой облачности. Водяной пар и микрокристаллы льда быстро оседают на холодных металлических конструкциях.

На работу телебашни это не влияет. Оборудование работает в штатном режиме. Вероятность обледенения учитывалась при проектировании. Башня оттает, как только появится солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.