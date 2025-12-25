Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

25 декабря, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта участка трассы от Минского шоссе до Троицка, через Андреевское к Варшавскому шоссе. Новая дорога будет проходить от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе. Ожидается, что это улучшит транспортное обслуживание Троицка и Филимонковского, а также создаст удобный маршрут к будущей станции Московского метрополитена "Кедровая".

"В столице начался прием заявок на участие в аукционе на право заключить договор о комплексном развитии участка площадью почти 9 тысяч гектаров в районе Марьино. Победитель торгов получит возможность построить там научно-производственную инфраструктуру и создать более тысячи рабочих мест", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, в районе Внуково завершено строительство офисного комплекса общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Комплекс включает четыре пятиэтажных современных офисных здания, в которых могут работать более 5,2 тысячи человек.

