Москвичи и гости столицы смогут посетить квесты и спектакли во время новогодних праздников

Для москвичей и гостей столицы подготовили к новогодним праздникам огромное количество мероприятий, в том числе квесты и фестивали, гастрономические мастер-классы, а также иммерсивные спектакли.

При этом мероприятия ориентированы как на взрослых, так и на детей. Особой популярностью сейчас пользуются ледовые шоу и традиционные "елки". Спрос на них вырос на 70%. Какие представления уже вошли в топ самых востребованных? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

