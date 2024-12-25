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Новости

25 декабря, 22:00

Город

Москвичи и гости столицы смогут посетить квесты и спектакли во время новогодних праздников

Москвичи и гости столицы смогут посетить квесты и спектакли во время новогодних праздников

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Для москвичей и гостей столицы подготовили к новогодним праздникам огромное количество мероприятий, в том числе квесты и фестивали, гастрономические мастер-классы, а также иммерсивные спектакли.

При этом мероприятия ориентированы как на взрослых, так и на детей. Особой популярностью сейчас пользуются ледовые шоу и традиционные "елки". Спрос на них вырос на 70%. Какие представления уже вошли в топ самых востребованных? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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