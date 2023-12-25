В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

Сбой на кабельных линиях спровоцировал отключение света в нескольких зданиях в центральном административном округе Москвы.

Как сообщили в пресс-службе комплекса горхозяйства Москвы, несколько зданий в ЦАО остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением 10 киловатт. По данным Агентства "Москва", переключения для подачи напряжения по резервной схеме уже произведены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.