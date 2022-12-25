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25 декабря, 18:15

Общество

Сотни москвичей собрались в центре столицы, чтобы отметить католическое Рождество

Сотни москвичей собрались в центре столицы, чтобы отметить католическое Рождество

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Сотни москвичей собрались в центре столицы, чтобы отметить католическое Рождество. В одном из крупнейших соборов России, который находится на Малой Грузинской улице в Москве, прошла праздничная ночная месса.

Кроме того, 25 декабря в течение всего дня там совершают богослужения на разных языках. По словам епископа этой церкви, празднование Рождества даже в трудные времена помогает укрепить человека в вере, надежде и любви.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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