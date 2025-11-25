Фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 декабря

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы", который является частью проекта "Зима в Москве", стартует 1 декабря. В этом сезоне флагманской площадкой мероприятия станет музей-заповедник "Коломенское", где будут работать ретро-фотоателье, чайная и почтовая станции.

Всего будет открыто 15 площадок, включая музеи-усадьбы Люблино, Царицыно и Кусково. Фестиваль продлится до 28 февраля, а на его пространствах пройдет более тысячи мероприятий.

