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25 ноября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Там уже выполнили архитектурную отделку, украсили кассовый зал художественным панно.

"В 2024 году началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, школы, детские сады, медицинские учреждения, спорткомплексы", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Утвержден проект строительства и реконструкции дороги у станции метро "Саларьево" в Коммунарке. В ТиНАО полностью реконструируют Красулинскую улицу и построят около 800 метров новой дороги.

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