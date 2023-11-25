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25 ноября, 09:30

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На Воробьевых горах проходят приготовления к открытию горнолыжных склонов

На Воробьевых горах проходят приготовления к открытию горнолыжных склонов

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На Воробьевых горах проходят приготовления к открытию горнолыжных склонов. Пушки работают в усиленном режиме. Они создают идеально ровные и достаточно скользкие трассы для катания.

Также специалисты проводят дополнительную проверку инвентаря. Они достают из консервации лыжи и доски для сноуборда, снимают специальный парафин, шлифуют и затачивают. Старт сезона уже в декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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