На Воробьевых горах проходят приготовления к открытию горнолыжных склонов. Пушки работают в усиленном режиме. Они создают идеально ровные и достаточно скользкие трассы для катания.

Также специалисты проводят дополнительную проверку инвентаря. Они достают из консервации лыжи и доски для сноуборда, снимают специальный парафин, шлифуют и затачивают. Старт сезона уже в декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.