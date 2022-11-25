Площадь Краснопресненского трамвайного депо увеличится после реконструкции – Бочкарев

Краснопресненское трамвайное депо на северо-западе столицы планируется расширить и реконструировать. Его площадь увеличится почти до 28 тысяч квадратных метров. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что после модернизации в депо улучшатся условия работы для сотрудников, а также повысится качество обслуживания трамваев.

Запущенное в 2002 году депо обслуживает 10 трамвайных маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.