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Площадь Краснопресненского трамвайного депо увеличится после реконструкции – Бочкарев

Площадь Краснопресненского трамвайного депо увеличится после реконструкции – Бочкарев

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Краснопресненское трамвайное депо на северо-западе столицы планируется расширить и реконструировать. Его площадь увеличится почти до 28 тысяч квадратных метров. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что после модернизации в депо улучшатся условия работы для сотрудников, а также повысится качество обслуживания трамваев.

Запущенное в 2002 году депо обслуживает 10 трамвайных маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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