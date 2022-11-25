Крупнейшие катки столицы откроются 25 ноября

В Москве в пятницу, 25 ноября, откроются крупнейшие катки. Уже вечером можно будет испробовать лед на ВДНХ – это самая большая площадка в столице. Ее общая площадь для катания составляет 20 тысяч квадратных метров. Одновременно там могут находиться 4,5 тысячи человек.

Чуть поменьше каток в Парке Горького. Там гостей будут ждать новогодние елки, неоновые вывески и диджей-сеты по выходным. Отдельную территорию оборудовали для детей, кататься там можно будет под присмотром родителей.

Еще одно место для катания – Ледяной Южный полюс в "Лужниках". Обещают весь новогодний антураж и теплый павильон, рассчитанный на 700 человек, где можно будет взять в аренду коньки и согреться в кафе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.