Первые катки с искусственным льдом откроются в Москве 25 ноября

25 ноября в столице откроются первые катки с искусственным льдом. Каток в Парке Горького уже украсили новогодними елками и инсталляцией в виде большого снежного шара. Общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров.

Пять павильонов объединили дорожками с красочной иллюминацией. А одну, возле музея "Гараж", по традиции превратили в световой туннель. Помимо основного катка открыли детский каток, где можно организовать хоккейные матчи и поучаствовать в квест-играх.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.