Проходную бывшего завода "ЗИЛ" в Москве превратят в общественное пространство

Проходную бывшего завода "ЗИЛ" превратят в общественное пространство, там построят торговый центр. Площадь проходной превышает тысячу квадратных метров. Проект уже одобрен, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общественное пространство организуют недалеко от входа на территорию бывшего завода со стороны Автозаводской улицы. В здании будут кафе и магазины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.