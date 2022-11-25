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На площади Павелецкого вокзала начали монтировать праздничные конструкции

На площади Павелецкого вокзала начали монтировать праздничные конструкции

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Москву начали украшать к Новому году. В парках и на улицах столицы появились яркие инсталляции.

Так, на площади Павелецкого вокзала монтируют праздничные конструкции, там также оборудуют открытый каток. Рядом с ледовой площадкой установят теплый павильон, где отдыхающие смогут оставить свои вещи и переобуться.

Каток проработает всю зиму. С наступлением темноты на нем будут включать подсветку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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