На площади Павелецкого вокзала начали монтировать праздничные конструкции

Москву начали украшать к Новому году. В парках и на улицах столицы появились яркие инсталляции.

Так, на площади Павелецкого вокзала монтируют праздничные конструкции, там также оборудуют открытый каток. Рядом с ледовой площадкой установят теплый павильон, где отдыхающие смогут оставить свои вещи и переобуться.

Каток проработает всю зиму. С наступлением темноты на нем будут включать подсветку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.