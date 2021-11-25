Каток на ВДНХ откроется 26 ноября

26 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток в столице. Площадь льда там составляет более 20 тысяч квадратных метров.

В будни каток будет работать с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00. Покататься на коньках там можно будет практический до конца февраля. Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. В этом году по форме каток будет напоминать золотой ключик. Приобрести билеты можно на официальном сайте ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

