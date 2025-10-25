Более 46 тыс заявок на получение госуслуг в сфере градостроительства подали в Москве

Москва продолжает цифровизировать строительную отрасль. С начала года через портал mos.ru было подано свыше 46 тысяч заявок на услуги в сфере архитектуры и градостроительства, и почти 37 тысяч получили положительное решение. Это на 6% больше, чем в прошлом году.

Специалисты отмечают, что рост популярности сервиса и услуг, например таких как оформление архитектурно-градостроительных решений, будет только увеличиваться, способствуя дальнейшему развитию городской среды.

