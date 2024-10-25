В Москве стартовал Большой фестиваль мультфильмов. Крупнейший международный смотр анимации в России проходит в Москве уже в восемнадцатый раз. В программу фестиваля вошли более 400 анимационных работ из 26 стран. Мультфильмы для детей и взрослых будут показывать с 25 октября по 5 ноября на 50 площадках – от небольших домов культуры до самого вместительного кинозала столицы.

Открыл фестиваль полнометражный фильм "Шторм" китайского режиссера Яна Чжигана. Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на премьере в кинотеатре "Октябрь", пообщалась с организаторами, аниматорами и гостями мероприятия.