Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Театр Эстрады открылся после масштабной реставрации. За четыре года специалисты восстановили исторические детали интерьера в здании на Берсеневской набережной и соединили их с современными технологиями.

Пенсионер, который в одиночку обезвредил грабителя в подмосковном Щелкове, получил награду. Мужчину пригласили в местную администрацию и в качестве благодарности вручили ему сертификат на новую отечественную машину.

В Москве температура воздуха опустилась ниже нуля. Из-за этого на дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.



Туроператоры сообщили о росте спроса на Шри-Ланку. По мнению экспертов, ажиотаж вызвало новое правило, которое теперь действует для россиян. До конца марта визу туристам будут выдавать бесплатно.

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