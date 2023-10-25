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25 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Цены на аренду жилья в Москве выросли вслед за ростом ставок по ипотеке

Царицынский рынок пользуется популярностью у пассажиров метро и МЦД

"Жизнь в большом городе": московская промышленность

"Мой район. Навигатор": горожанам показали жизнь приматов в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": цветники в Москве начали готовить к следующему сезону

"Мой район. Навигатор": реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево выполнена на 75%

Собянин вновь открыл Театр эстрады после завершения комплексной реставрации

Собянин: Москва поддержит форум финансовых технологий Finopolis

Дни научного кино стартовали в Москве

Театр Эстрады открылся после масштабной реставрации. За четыре года специалисты восстановили исторические детали интерьера в здании на Берсеневской набережной и соединили их с современными технологиями.

Пенсионер, который в одиночку обезвредил грабителя в подмосковном Щелкове, получил награду. Мужчину пригласили в местную администрацию и в качестве благодарности вручили ему сертификат на новую отечественную машину.

В Москве температура воздуха опустилась ниже нуля. Из-за этого на дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Туроператоры сообщили о росте спроса на Шри-Ланку. По мнению экспертов, ажиотаж вызвало новое правило, которое теперь действует для россиян. До конца марта визу туристам будут выдавать бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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