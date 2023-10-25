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25 октября, 15:45

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Зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на Ленинградском вокзале Москвы

Зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на Ленинградском вокзале Москвы

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Зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями открыли на Ленинградском вокзале. Это уже 17-й по счету вокзал, где есть такой специализированный Центр содействия мобильности.

Там можно комфортно провести время в ожидании поезда и получить любую помощь в передвижении по вокзалу. Благодаря этому залу маломобильные пассажиры смогут проще добираться до Санкт-Петербурга и других городов Ленинградского направления.

Помещение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания. Там есть пространство для отдыха, оборудован детский игровой уголок, адаптированы санитарные комнаты и душ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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