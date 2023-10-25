25 октября, 15:45Город
Зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на Ленинградском вокзале Москвы
Зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями открыли на Ленинградском вокзале. Это уже 17-й по счету вокзал, где есть такой специализированный Центр содействия мобильности.
Там можно комфортно провести время в ожидании поезда и получить любую помощь в передвижении по вокзалу. Благодаря этому залу маломобильные пассажиры смогут проще добираться до Санкт-Петербурга и других городов Ленинградского направления.
Помещение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания. Там есть пространство для отдыха, оборудован детский игровой уголок, адаптированы санитарные комнаты и душ.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.