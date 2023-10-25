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25 октября, 15:00

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"Московскому паркингу" исполнилось 11 лет

"Московскому паркингу" исполнилось 11 лет

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"Московскому паркингу" исполнилось 11 лет. Эта организация администрирует платные парковки в Москве. Благодаря этой работе сократилось время на поиск парковочного места, а город стал удобнее и безопаснее.

Как пояснил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, число нарушений при парковке снизилось на 64%. Всего в Москве организовано 93 тысячи уличных парковочных мест. 10% из них – для людей с инвалидностью.

Помимо уличных, в Москве действуют городские стоянки со шлагбаумом, в том числе перехватывающие. На них можно бесплатно оставить автомобиль, если совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД.

Средства от платных парковок идут на благоустройство. За последние шесть лет на эти деньги обустроили более шести тысяч дворов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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