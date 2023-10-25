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Новости

Новости

25 октября, 12:30

Город

Новости часа: более 60 учебных заведений построят в столице за три года годах в рамках АИП

Новости часа: более 60 учебных заведений построят в столице за три года годах в рамках АИП

В Москве выросли цены на аренду жилья

Каскад Дорожного пруда реконструировали в Покровском парке

"Мой район. Обратная связь": цветники в Москве начали готовить к зиме

"Мой район. Обратная связь": фонтан в парке "Царицыно" начали готовить к зиме

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"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции метро "Люблино" благоустроили

В Москве завершился первый этап модернизации городских поликлиник

Новости часа: почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 школ и детских садов построят в Москве за три года в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Три подземных пешеходных перехода построят в Северном Бутове. Об этом сообщил департамент строительства.

Дороги в Москве разгрузились от автомобилей в октябре на 8%. Это данные департамента транспорта.

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