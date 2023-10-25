Новости часа: более 60 учебных заведений построят в столице за три года годах в рамках АИП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 школ и детских садов построят в Москве за три года в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Три подземных пешеходных перехода построят в Северном Бутове. Об этом сообщил департамент строительства.

Дороги в Москве разгрузились от автомобилей в октябре на 8%. Это данные департамента транспорта.