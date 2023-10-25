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25 октября, 12:00

Город

В Москве завершился первый этап модернизации городских поликлиник

В Москве завершился первый этап модернизации городских поликлиник

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Москве завершили первый этап модернизации городских поликлиник. В городе обновили половину всех зданий, но впереди второй этап.

Как изменились поликлиники? И сколько еще предстоит реконструировать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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