В Москве завершился первый этап модернизации городских поликлиник

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Москве завершили первый этап модернизации городских поликлиник. В городе обновили половину всех зданий, но впереди второй этап.

Как изменились поликлиники? И сколько еще предстоит реконструировать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.